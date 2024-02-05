В Россию привезут Z-мобиль для зумеров. В Китае за него просят почти 2 млн рублей

Этот автомобиль, символизирующий своим названием ориентацию на молодежь, уже вызвал немалый интерес среди зумеров благодаря своим характеристикам и стильному дизайну.

Changan Uni-Z впечатляет своими габаритами: длиной 4730 мм, шириной 1890 мм и высотой 1680 мм, обладая при этом колесной базой в 2795 мм.

Это делает новинку не только просторной, но и предоставляет ей преимущество в комфорте перед многими конкурентами. Кроссовер получил гибридную технологию iDD, сочетающую 1.5-литровый бензиновый двигатель с электромотором, что позволяет ему проезжать до 115 км на одном электрическом заряде.

В Китае старт продаж запланирован на первый квартал текущего года с ориентировочной ценой в 150 тыс юаней, что эквивалентно примерно 2 млн рублей.

Эксперты предполагают, что после успешного запуска на родине, Changan Uni-Z найдет своего покупателя и на российском рынке, предложив молодежи не только эффективное, но и стильное транспортное средство.