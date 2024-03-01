Авто
Опубликовано 01 марта 2024, 13:30
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В США начнут расследование для выявления опасности китайских «умных» автомобилей

Президент США Джо Байден поручил главе Минторговли Джине Раймондо провести всестороннее расследование для выявления опасности, исходящей от «подключённых» автомобилей, прежде всего китайских.
Ferra.ru

Ferra.ru

Речь идёт об «умных» автомобилях китайских брендов, оснащённых навигационными инструментами, функциями помощи водителю и возможностями быстрой зарядки с использованием технологий из «стран, вызывающих озабоченность». По словам Байдена, такие машины могут собирать конфиденциальную информацию и отправлять в Китай.

Министр торговли заявила, что предпримет «беспрецедентные действия» и обращается за комментариями к представителям отрасли и общественности, чтобы проанализировать связанные с этим риски и сформулировать правила, которые могут быть введены для регулирования этого сектора.

«Подключённые автомобили из Китая могут собирать конфиденциальные данные о наших гражданах и нашей инфраструктуре и отправлять эти данные обратно в Китайскую Народную Республику. Эти автомобили могут получить удалённый доступ или быть выведены из строя», — говорится в заявлении Байдена.

Автор:Андрей Кадуков
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