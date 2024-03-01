В США начнут расследование для выявления опасности китайских «умных» автомобилей

Речь идёт об «умных» автомобилях китайских брендов, оснащённых навигационными инструментами, функциями помощи водителю и возможностями быстрой зарядки с использованием технологий из «стран, вызывающих озабоченность». По словам Байдена, такие машины могут собирать конфиденциальную информацию и отправлять в Китай.

Министр торговли заявила, что предпримет «беспрецедентные действия» и обращается за комментариями к представителям отрасли и общественности, чтобы проанализировать связанные с этим риски и сформулировать правила, которые могут быть введены для регулирования этого сектора.

«Подключённые автомобили из Китая могут собирать конфиденциальные данные о наших гражданах и нашей инфраструктуре и отправлять эти данные обратно в Китайскую Народную Республику. Эти автомобили могут получить удалённый доступ или быть выведены из строя», — говорится в заявлении Байдена.