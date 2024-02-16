В США премиальные модели автомобилей конфисковали из-за одной китайской детали

Сообщается, что поставщик Volkswagen Group обнаружил в спортивных автомобилях и внедорожниках Porsche, а также в Bentley всего одну китайскую деталь, но этого хватило, чтобы отказаться от этих машин. Поставка автомобилей отложена как минимум до конца марта.

Причиной стали не торговые санкции США в отношении КНР, а якобы геноцид уйгуров из-за принудительного труда в Синьцзяне.

«Проблема затронула около тысячи спортивных автомобилей и внедорожников Porsche, несколько сотен Bentley и несколько тысяч Audi», — сказано в материале FT.