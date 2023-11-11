В США суд встал на сторону Honda по делу о записи разговоров водителей
Апелляционный суд Вашингтона отклонил коллективный иск о посягательстве на неприкосновенность частной жизни. Сначала истцы обращались с пятью разными исками о нарушении законов о частной жизни со стороны Honda, Toyota, Volkswagen и General Motors. Эти компании обвинили в записях разговоров автовладельцев и сохранении текстовых сообщений с подключённых смартфонов.
Ferra.ru
Все иски, объединённые в один в силу того, что «фактическая подоплёка и юридические вопросы практически идентичны», были отклонены окружными судьями. Впоследствии Апелляционный суд США по 9-му округу также отказал в возобновлении дела для дальнейшего судебного разбирательства.
Произошло это не потому, что автопроизводители не нарушили закон, а из-за несоответствия жалоб требованиям Закона штата Вашингтон о неприкосновенности частной жизни (WPA).
«Чтобы добиться успеха на стадии судебного разбирательства по иску WPA, истец должен заявить о нанесении ущерба "своему бизнесу, своей личности или своей репутации". Вопреки аргументам истцов, простого нарушения WPA недостаточно для удовлетворения установленного законом требования о возмещении вреда», — сказано в постановлении суда.