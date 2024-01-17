Авто
17:09, 17 января 2024
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В США «замёрзли» электрокары Tesla: машины не зарядились при минусовой температуре

В Чикаго, США, многие владельцы электромобилей Tesla столкнулись с неожиданными для себя проблемами, во всяком случае именно так охарактеризовали автовладельцы ситуацию, в которую попали. На заправках Tesla скопилось много машин из-за невозможности использовать фирменные зарядные станции Supercharger.
FOX 32 Chicago / YouTube

FOX 32 Chicago / YouTube

Как рассказали водители, на работу станций повлияло резкое похолодание до двузначных значений. В Чикаго в этот день наблюдалась температура воздуха на уровне -16.

Но большая часть водителей рассказала, что станции вполне исправны, а вот у их машин наблюдаются проблемы с зарядкой. А причиной этого являются буквально замёрзшие компрессоры и тепловые насосы, которые подготавливают электромобиль к поездке.

Должна проводиться и автоматическая подготовка аккумулятора перед зарядкой: когда водитель вводит адрес зарядной станции, система сама проводит такую подготовку. Возможно, речь идёт о системном сбое в силу резкого похолодания.

Также водители отмечают, что не могут проводить оплату при подключении машины к Supercharger.

Так или иначе, Tesla пока никак не прокомментировала происходящее.

Автор:Андрей Кадуков
Редакция
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ferra.expert, 2024 г. 18+

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