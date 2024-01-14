Владелец «фантастического» Tesla Cybertruck рассказал о плохой сборке пикапа

Это первый обзор от владельца Tesla EV внедорожника. Качество сборки кузова Nan не оценил «на отлично»: пожаловался на большой зазор между кузовом и некоторыми панелями, которые должны были прилегать плотно. Боковые панели слева должны были быть вровень с кузовом, но заметно выступают. К тому же автовладельца не устроила работа элементов управления правым указателем поворота.