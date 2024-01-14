Авто
00:00, 14 января 2024
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Владелец «фантастического» Tesla Cybertruck рассказал о плохой сборке пикапа

Один из владельцев электропикапа Tesla Cybertruck рассказал о дефектах машины, которые обнаружил, проехав первые 80 км. Об этом рассказал участник сообщества Cybertruck Owners Club под ником Nan.

Tesla.com

Tesla.com

Это первый обзор от владельца Tesla EV внедорожника. Качество сборки кузова Nan не оценил «на отлично»: пожаловался на большой зазор между кузовом и некоторыми панелями, которые должны были прилегать плотно. Боковые панели слева должны были быть вровень с кузовом, но заметно выступают. К тому же автовладельца не устроила работа элементов управления правым указателем поворота.

Cybertruck Owners Club Cybertruck Owners Club

Cybertruck Owners Club
Cybertruck Owners Club

Зато, как работает рулевое управление и ускорение, владелец оценил положительно, впечатлившись возможностями «футуристического» и «фантастического» пикапа.

Причём Маску уже не раз ставили на вид плохой контроль качества на его заводах. В ответ бизнесмен всегда отвечает, что «производство — это ад».

Автор:Андрей Кадуков
Редакция
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ferra.expert, 2024 г. 18+

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