Авто
07:30, 21 декабря 2023
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Volkswagen готовит электрическую версию легендарного Golf GTI

Немецкий автопроизводитель, концерн Volkswagen, в 2026 году представит прототип первого электрического Golf GTI — легендарного и, можно сказать, культового автомобиля компании, представленного в 1975 году на Франкфуртской автомобильной выставке.

Volkswagen

Volkswagen

Golf GTI — представитель спортивной линейки Volkswagen. Анонс электрокара состоялся в сентябре на автосалоне в Мюнхене. Электрический GTI — составляющая линейки девятого поколения и, судя по всему, будет основан на новой электрической платформе SSP (Scalable Systems Platform).

Аббревиатура GTI означает Gran Turismo Injektion — спортивные машины Volkswagen с системой впрыска. Эта аббревиатура останется: такое обозначение присвоено гибридным версиям будущего Golf.

Автор:Андрей Кадуков
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