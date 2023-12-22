Авто
09:45, 22 декабря 2023
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Вот почему электромобили такие дорогие

Покупка электромобиля потребует гораздо больше финансовых средств по сравнению с машинами на дизельном и бензиновом двигателе. Но с чем это связано?

Jonathan Fleetwood

Jonathan Fleetwood

Есть несколько причин, почему электромобили всё ещё стоят так дорого.

Во-первых, электромобили ещё не стали массовыми. И это несмотря на то что производят их уже более 100 лет. Также заводов, где бы производили все необходимые для такой машины компоненты, меньше.

Getty Images

Getty Images

Самая дорогостоящая часть электромобиля — аккумулятор. Нехватка лития во всём мире привела к росту цен на них. Кроме того, в 2020-2023 годы существовала нехватка полупроводников, которые тоже нужным этим автомобилям. К этому добавились такие факторы, как экстремальные погодные условия на Тайване, торговая война между Китаем и США, что привело к ещё большему повышению цен.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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