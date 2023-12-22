Вот почему электромобили такие дорогие
Покупка электромобиля потребует гораздо больше финансовых средств по сравнению с машинами на дизельном и бензиновом двигателе. Но с чем это связано?
Jonathan Fleetwood
Есть несколько причин, почему электромобили всё ещё стоят так дорого.
Во-первых, электромобили ещё не стали массовыми. И это несмотря на то что производят их уже более 100 лет. Также заводов, где бы производили все необходимые для такой машины компоненты, меньше.
Самая дорогостоящая часть электромобиля — аккумулятор. Нехватка лития во всём мире привела к росту цен на них. Кроме того, в 2020-2023 годы существовала нехватка полупроводников, которые тоже нужным этим автомобилям. К этому добавились такие факторы, как экстремальные погодные условия на Тайване, торговая война между Китаем и США, что привело к ещё большему повышению цен.