Xiaomi показала систему HyperOS в своих электромобилях SU7

Это «человекоцентричная» архитектура взаимодействия человека и машины. SU7 оснащены 16,1" центральной консолью 3K, 56" проекционным дисплеем HUD, 7,1" вращающейся приборной панелью и двумя удлинителями на спинке сиденья, которые позволяют устанавливать два планшета. Работает пользователь с универсальной операционной системой Xiaomi — HyperOS.

Экосистема обеспечивает работу полуавтоматической системы вождения и полностью автономной парковки. В дальнейшем SU7 получат уникальный автопилот, работу которого будет обеспечивать модель ИИ Xiaomi HyperMind: этой технологией машины уже оснащены.

Система работает на автомобильном чипе Snapdragon 8295 с очень высокой скоростью обработки и передачи данных. Разработчики SU7 утверждают, что пользователь буквально в считанные секунды освоит интерфейс и научится взаимодействовать с электромобилем.