Четыре практически бесполезных функций роботов-пылесосов
Некоторые бюджетные модели умных пылесосов оснащаются функциями, которые на качество уборки в действительности никак не влияют. Вот на что вам стоит обращать внимание при выборе такого пылесоса.
Rachel Cericola and Liam McCabe
Мобильное приложение. Оно действительно полезно, если только робот-пылесос оснащён системой навигации на основе оптики, лидара или же их комбинации. У моделей стоимостью до 15 тысяч рублей система навигации основана на гироскопе, из-за чего запоминает устройство лишь маршрут следования и не может построить точную карту помещения.
Голосовое управление и оповещения. Имеется в виду голосовое управление роботом-пылесосом без использования приложений или сторонних систем. Чаще всего гораздо проще будет запустить устройство напрямую или же через смартфон.
Дезинфекция. Эффект от УФ-ламп в действительности минимальный, так как дезинфекция должна проходить в течение нескольких минут без перерыва. Робот-пылесос же постоянно двигается, поэтому толку от этой функции нет.
Станция самоочистки. Это касается моделей стоимостью до 35 тысяч рублей. У таких роботов-пылесосов важнее обращать внимание на не наличие станции, а на систему навигации, мощность всасывания, ёмкость контейнера, наличие и разновидность системы влажной уборки. В основном у бюджетных пылесосов станция самоочистки - это просто контейнер для пыли.