Четыре практически бесполезных функций роботов-пылесосов

Мобильное приложение. Оно действительно полезно, если только робот-пылесос оснащён системой навигации на основе оптики, лидара или же их комбинации. У моделей стоимостью до 15 тысяч рублей система навигации основана на гироскопе, из-за чего запоминает устройство лишь маршрут следования и не может построить точную карту помещения.

Голосовое управление и оповещения. Имеется в виду голосовое управление роботом-пылесосом без использования приложений или сторонних систем. Чаще всего гораздо проще будет запустить устройство напрямую или же через смартфон.