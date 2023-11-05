Бытовая техника
21:00, 05 ноября 2023
1 мин.

Четыре практически бесполезных функций роботов-пылесосов

Некоторые бюджетные модели умных пылесосов оснащаются функциями, которые на качество уборки в действительности никак не влияют. Вот на что вам стоит обращать внимание при выборе такого пылесоса.

Rachel Cericola and Liam McCabe

Rachel Cericola and Liam McCabe

Мобильное приложение. Оно действительно полезно, если только робот-пылесос оснащён системой навигации на основе оптики, лидара или же их комбинации. У моделей стоимостью до 15 тысяч рублей система навигации основана на гироскопе, из-за чего запоминает устройство лишь маршрут следования и не может построить точную карту помещения.

Голосовое управление и оповещения. Имеется в виду голосовое управление роботом-пылесосом без использования приложений или сторонних систем. Чаще всего гораздо проще будет запустить устройство напрямую или же через смартфон.

Home Connect

Home Connect

Дезинфекция. Эффект от УФ-ламп в действительности минимальный, так как дезинфекция должна проходить в течение нескольких минут без перерыва. Робот-пылесос же постоянно двигается, поэтому толку от этой функции нет.

Станция самоочистки. Это касается моделей стоимостью до 35 тысяч рублей. У таких роботов-пылесосов важнее обращать внимание на не наличие станции, а на систему навигации, мощность всасывания, ёмкость контейнера, наличие и разновидность системы влажной уборки. В основном у бюджетных пылесосов станция самоочистки - это просто контейнер для пыли.

https://vp.rambler.ru/player/embed.html?widget=Player&id=2175440
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.