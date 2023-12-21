Что лучше использовать для приготовления еды: газ или электричество

Однако пламя у газовой плиты само по себе представляет опасность. Оно может обжечь, поджечь что-нибудь, газ может взорваться либо отравить воздух. В духовке у такой плиты гораздо сложнее регулировать температуру, а у электрической плиты подобной проблемы нет. Ну и из-за газа на кухне повсюду оседает жирный налёт, который тяжело смывается.

Ещё один минус электроплит - невозможность ими пользоваться при отключении электричества.

Получается, что у газовых плит достоинств больше, чем недостатков. Однако каждый всё равно выбирает себе тип плиты исходя из личных предпочтений.