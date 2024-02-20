Эксперимент показал, какие устройства, работающие от батареек, требуют больше всего энергии

Блогер Алексей Надёжин выяснил, насколько быстро тратится заряд батареек AA и AAA в разных приборах. К примеру, тонометр в самом начале потреблял 200 мА, а в конце, когда давление повысилось, — 280 мА. После отключения помпы устройство потребляло 25 мА. В целом потребление энергии составило за весь цикл 9 мВтч. То есть одного комплекта солевых батареек для тонометра должно хватить примерно на 30−50 измерений. Если же использовать щелочные батарейки, то они позволят сделать 280−450 измерений.

Максимальный потребляемый ток был у фотовспышки. Это до 4 ампер (4000 мА) за короткий период. Поэтому для таких вспышек нужно покупать аккумуляторы.