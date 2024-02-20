Эксперт назвал плюсы и минусы разных видов моек для кухни

Накладные. Чаще всего их делают из нержавеющей стали, то есть очень прочного материала. Он легко чистится, устойчив к высоким температурам, не боится коррозии. Правда, со временем на стали могут появиться потёртости, царапины. Существуют также подобные мойки из искусственного камня, но стоят они дороже. Наконец, накладную мойку легко установить на кухне даже самостоятельно.

Врезные. Они красиво выглядят и при этом отличаются практичностью, универсальностью. В основном изготавливаются они из искусственного камня. Также врезные мойки считаются самым экономически выгодным выбором за счёт долговечности.