Бытовая техника
Опубликовано 20 февраля 2024, 23:15
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Эксперт назвал плюсы и минусы разных видов моек для кухни

Мойка — важная часть кухни. И подойти к её выбору нужно серьёзно. Вот что важно знать об этом.
MSI Surfaces

MSI Surfaces

Накладные. Чаще всего их делают из нержавеющей стали, то есть очень прочного материала. Он легко чистится, устойчив к высоким температурам, не боится коррозии. Правда, со временем на стали могут появиться потёртости, царапины. Существуют также подобные мойки из искусственного камня, но стоят они дороже. Наконец, накладную мойку легко установить на кухне даже самостоятельно.

Врезные. Они красиво выглядят и при этом отличаются практичностью, универсальностью. В основном изготавливаются они из искусственного камня. Также врезные мойки считаются самым экономически выгодным выбором за счёт долговечности.

Moglix

Moglix

Интегрированные. Они в плане внешнего вида смотрятся выигрышнее всего. Материал, кроме того, легко поддаётся реставрации. Однако стоят такие мойки дорого, и это их главный недостаток.

Автор:Егор Ларионов
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