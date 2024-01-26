Бытовая техника
Опубликовано 26 января 2024, 07:30
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Эксперт назвал пять причин для покупки робота-пылесоса

Умный пылесос - это один из лучших на сегодняшний день помощников человека в домашнем хозяйстве. Вот чем он может быть полезен.
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CHIP

Выполнение уборки без участия человека и экономия времени. Робот-пылесос способен сам ориентироваться в пространстве дома, составлять карту помещения, двигаться по назначенному маршруту. Управлять этим прибором вы можете через мобильное приложение. Там же вы можете установить определённое время для уборки.

Возможность одновременно мыть полы и пылесосить. Современные модели имеют сразу обе эти функции, причём они совмещены.

Очистка ковров. Для этого берите модели роботов-пылесосов с турбощёткой и мощностью всасывания выше 2000 Па. Также некоторые устройства могут распознавать ковровые покрытия и автоматически увеличивать мощность всасывания.

Ozon

Ozon

Возможность убирать даже под мебелью. Робот-пылесос легко может заехать под диван, журнальный столик, кровать и т.п.

Польза при наличии домашних животных. Умные пылесосы хорошо справляются с уборкой наполнителя, пуха, перьев, шерсти.

Автор:Егор Ларионов
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