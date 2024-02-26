Эксперт объяснил, что лучше выбрать для дома: кондиционер или сплит-систему

Кондиционер — моноблок, который устанавливается на стену или прямо на окно. Это устройство забирает из помещения воздух, охлаждает его и выводит обратно. При этом тёплый воздух выходит наружу через открытое окно или через вентиляцию.

Сплит-система при этом состоит из двух частей. Один блок располагается внутри помещения, а другой — снаружи. Эти блоки соединяются между собой трубами, в которых находится хладагент. Работают сплит-системы эффективнее и тише, чем кондиционеры.