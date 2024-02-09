Эксперт рассказал, как нельзя размещать холодильник, если вы хотите, чтобы он проработал как можно дольше

Перед тем как выбрать место для холодильника, учтите эти факторы.

Прямые солнечные лучи. Солнечный свет включает в себя инфракрасное излучение. Проблема в том, что оно способно нагревать любые поверхности вне зависимости от других факторов. Поэтому если на холодильник будут попадать солнечные лучи, то он всё равно будет нагреваться. Это приведёт к тому, что конденсаторы будут охлаждаться медленнее и нагрузка на компрессор увеличится. Также из-за этого холодильник будет сильнее шуметь и тратить больше электричества.

Подогрев пола. Эта особенность довольно сильно мешает теплообмену и охлаждению конденсаторов холодильника.

Кухонный гарнитур. При установке холодильника обязательно узнайте, можно ли его плотно устанавливать или требуется оставлять зазоры. Кроме того, у инверторных моделей холодильников радиаторы чаще всего находятся по бокам, поэтому их нельзя плотно располагать в кухонном гарнитуре.