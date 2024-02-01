Эксперт рассказал, как правильно выбирать фен-щётку для волос

Основная насадка. Она представляет собой круглую щётку. Чаще всего покрытие у щёток сделано из керамики. Встречаются также модели с титановым и алюминиевым покрытием. Последнего лучше избегать, так как оно вредит волосам.

Другие насадки. Это может быть насадка-концентратор (делает из щётки фен), диффузор (ей сушатся кудрявые волосы), плоская расчёска (совмещает расчёсывание и сушку), конусная насадка (нужна для накручивания локонов), насадка для выпрямления.

Важные моменты. Фен-щётка должна у вас комфортно лежать в руке, у неё должен быть довольно длинный шнур и интуитивно понятное управление. Также обратите внимание на наличие съёмного фильтра и защиты от перегрева.