Эксперт рассказал, как в 2024 году выбрать недорогой вертикальный пылесос

Тип питания и автономность. Среди моделей до 6−7 тысяч рублей ищите проводные пылесосы. Они обеспечат высокую мощность всасывания, неограниченное время работы, имеют батарею небольшой массы. Также покупайте проводное устройства, если для вас важно получить по минимальной цене большую мощность всасывания. В остальных случаях подойдут и беспроводные модели.

Тип щётки. Стандартных щёток вам будет достаточно для уборки, если мощность всасывания составляет минимум 140 Вт. Моторизированные щётки стоят дороже, но они нужны, если пылесос работает от аккумулятора и сам по себе не слишком мощный.

Влажная уборка. Хотя такой функцией обладают вертикальные пылесосы, она не делает их моющими. Самой практичной системой будет такая, при которой сначала смачивается валик, а затем с него собирают грязную воду.

Компоновка. Она бывает верхней и нижней. Лучше всего выбирать модели с верхним вариантом компоновки. С ними вам будет просто поднимать пылесос, управлять им в воздухе, убирать в труднодоступных местах.