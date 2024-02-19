Эксперт рассказал, почему при стирке в стиральной машине не исчезают пятна на одежде

Температура воды и химия. Если пятно обычное, то температуру воды нужно установить на 20 градусов и выше, если загрязнение биологическое, то понадобится температура воды 30-50 градусов. А вот если пятно пигментное (например, от вишнёвого сока), то есть придётся обрабатывать средством типа Vanish. Температура при этом должна быть больше 50 градусов. Ещё один вариант - использовать для его удаления нашатырный спирт. Но даже в этом случае не факт, что получится избавиться от пятна.

Удалить белковые пятна вы сможете при помощи замачивания в холодной воде. Стиральная машина тоже обладает такой функцией. Но в целом же от стойких пятен машинка всё-таки не избавит.

Кнопка «пятна». Она может помочь, только если пятна ещё свежие. Под этим режимом скрывается предварительная стирка в холодной воде.