Холодильник с какой системой охлаждения лучше покупать

No Frost. Это самая эффективная и при этом доступная система. Часто в самых дешёвых моделях этой системой оснащаются и морозильная, и холодильная камера. Главный минус здесь - заветривание продуктов. Но касается это только свежих продуктов, которые лежат в холодильной камере без упаковки.

Гибридное охлаждение. В этом случае статическая система охлаждения используется в холодильной камере, а Nо Frost - в морозилке. В таком холодильнике продукты остаются дольше свежими, только их нельзя прислонять к задней стенке.