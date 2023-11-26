Как правильно стирать пуховик в стиральной машине

Перед стиркой снимите все декоративные элементы, которые есть на пуховике. Далее нужно застегнуть его и вывернуть наизнанку.

Также лучше для стирки возьмите жидкие средства или капсулы. Они имеют сразу дозированный объём. У средств, подходящих для стирки пуховиков, должны быть пометки о том, что они предназначены для курток, пуховиков, одеял, изделий из синтепона, пуха, пера. Кроме того, подобные средства могут быть универсальными.

За один раз лучше всего стирать по одному пуховику. Что касается общих рекомендаций, то стирайте всё при температуре не более 30 градусов Цельсия и скорости отжима 400-600 оборотов в минуту. Некоторые модели стиральных машин имеют специальный режим для стирки верхней одежды. Также необходимо включить дополнительное полоскание.

После стирки рекомендуется расстегнуть пуховик, вывернуть у него карманы наружу и разложить на сушилке. Ставить её нужно в комнате с хорошей циркуляцией воздуха, но не в ванной. Кроме того, периодически следует снимать одежду и встряхивать её.