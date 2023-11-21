Как правильно выбирать при покупке холодильника компрессор
Компрессор в холодильнике напрямую влияет на долговечность, производительность и другие характеристики этого устройства. Поэтому некоторые выбирают холодильник именно по тому, какой компрессор в нём находится.
Appliance Repair Expert
Большинство производителей бытовой техники (в том числе холодильников) заказывают компрессоры у других компаний, имеющих узкую специализацию. И особенность таких заказов в том, что они выполняются индивидуально, исходя из материалов, бюджета, каких-то особенностей. То есть один и тот же производитель может получить заказ на создание компрессоров как для бюджетных моделей холодильников, так и для дорогих. И это одна из причин, почему нет смысла смотреть на бренд компрессора.
Ещё одна причина, почему бренд компрессора не играет особой роли, заключается в непостоянстве производителей холодильников. В характеристиках модели холодильника вы не найдёте какой-то точной информации о компрессоре. Даже в рамках одной модели может меняться компоновка. И чаще всего эти изменения идут в сторону удешевления.
Однако сейчас всё равно есть производители компрессоров, которые делают качественные продукты. Например, Hitachi, Matsushita, Sharp, ACC. Встречаются, правда, эти компрессоры только в холодильниках средне-высокой стоимости.