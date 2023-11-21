Как правильно выбирать при покупке холодильника компрессор

Ещё одна причина, почему бренд компрессора не играет особой роли, заключается в непостоянстве производителей холодильников. В характеристиках модели холодильника вы не найдёте какой-то точной информации о компрессоре. Даже в рамках одной модели может меняться компоновка. И чаще всего эти изменения идут в сторону удешевления.

Однако сейчас всё равно есть производители компрессоров, которые делают качественные продукты. Например, Hitachi, Matsushita, Sharp, ACC. Встречаются, правда, эти компрессоры только в холодильниках средне-высокой стоимости.