Какие функции должны быть у максимально эффективного робота-пылесоса
Умные пылесосы хороши тем, что могут наводить в доме чистоту без постоянного контроля за ними человека. Вот какие их функции помогут сделать такие устройства максимально автономными.
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Приложение и умный дом. Благодаря мобильному приложению вы сможете управлять пылесосом удалённо. Также это позволит добавить уборку в сценарий умного дома.
Навигация и карты. Хорошая система навигации сделает уборку более эффективной. Лучшая из систем навигации сейчас - LDS-лазер (лидар). За счёт этого времени на уборку будет тратиться меньше.
Подъём моющей пластины. С этой функцией вам не нужно будет перед уборкой убирать ковры. Обычно данная функция идёт вместе с лидар-системой.
Станция самоочистки. В современных станциях есть функция сбора мусора из контейнера, наполнения ёмкости водой для влажной уборки, промывки и просушки салфеток, подключения к сливу и водоснабжению.