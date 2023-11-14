Бытовая техника
03:00, 14 ноября 2023
1 мин.

Какие функции должны быть у максимально эффективного робота-пылесоса

Умные пылесосы хороши тем, что могут наводить в доме чистоту без постоянного контроля за ними человека. Вот какие их функции помогут сделать такие устройства максимально автономными.

Dreame

Dreame

Приложение и умный дом. Благодаря мобильному приложению вы сможете управлять пылесосом удалённо. Также это позволит добавить уборку в сценарий умного дома.

Навигация и карты. Хорошая система навигации сделает уборку более эффективной. Лучшая из систем навигации сейчас - LDS-лазер (лидар). За счёт этого времени на уборку будет тратиться меньше.

AliExpress

AliExpress

Подъём моющей пластины. С этой функцией вам не нужно будет перед уборкой убирать ковры. Обычно данная функция идёт вместе с лидар-системой.

Станция самоочистки. В современных станциях есть функция сбора мусора из контейнера, наполнения ёмкости водой для влажной уборки, промывки и просушки салфеток, подключения к сливу и водоснабжению.

https://vp.rambler.ru/player/embed.html?widget=Player&id=2175440
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.