Когда стоит покупать новую бытовую технику, а не ремонтировать её

Посудомоечная машина. Если у неё сломается блок управления, то гораздо проще купить новый прибор, чем чинить старый. Однако зачастую у посудомоечных машин перестаёт работать насос, который можно заменить и самостоятельно.

Пылесос. Новую модель придётся покупать только тогда, когда у пылесоса значительно уменьшится сила всасывания. Если говорить о роботах-пылесосах, то их лучше менять при неисправностях электроники.

Стиральная машина. Некоторые бюджетные модели работают только до первой поломки, то есть в течение 3−5 лет. Чаще всего у них потом выходят из строя неразборный бак, подшипники, сальник. Ремонт в этом случае стоит дорого.

Холодильник. Если сломался советский холодильник, то вы вряд ли уже найдёте для него необходимые запчасти. Что касается современных моделей, то вам прозе купить новую при выходе из строя электроники или компрессора инверторного двигателя.