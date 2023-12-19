Можно ли в микроволновке разогревать еду в металлической посуде

К счастью, некоторые металлические предметы использовать при разогревании еды в микроволновке всё же можно. Но важно помнить о трёх правилах. Во-первых, металлическая посуда должна быть сделана из ферромагнитного материала (такого, который притягивается магнитом). Во-вторых, у металлической посуды поверхность должна быть гладкой. Наконец, на посуде не должно быть никаких украшений.