Бытовая техника
05:15, 19 декабря 2023
1 мин.

Можно ли в микроволновке разогревать еду в металлической посуде

В микроволновках используется излучение, вызывающее колебания молекул воды. В результате температура пищи повышается. Металлические предметы отражают микроволны, поэтому ставить их в микроволновую печь опасно.

ALDI

ALDI

К счастью, некоторые металлические предметы использовать при разогревании еды в микроволновке всё же можно. Но важно помнить о трёх правилах. Во-первых, металлическая посуда должна быть сделана из ферромагнитного материала (такого, который притягивается магнитом). Во-вторых, у металлической посуды поверхность должна быть гладкой. Наконец, на посуде не должно быть никаких украшений.

Leonardo.ai

Leonardo.ai

Разогревать пищу в металлической посуде позволяют, однако не все микроволновки, а только такие, у которых излучатель (магнетрон) находится в верхней части камеры. Благодаря этому металлический предмет в них нагревается без образования искр.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.