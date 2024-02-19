Названы функции, за которые вы переплачиваете при покупке дорогого холодильника
KitchenAid
Инверторный компрессор. Он работает постоянно, но с меньшим шумом и более низкой мощностью. Это даёт возможность сократить расходы на электричество, продлить срок службы холодильника.
Двухконтурное охлаждение. В дорогих моделях холодильников есть раздельные контуры охлаждения для каждой зоны.
Функция Humidity Control. За счёт этой функции можно поддерживать определённый уровень влажности в отдельном ящике для продуктов.
Многопоточное охлаждение. Это позволяет охладить вообще все продукты, даже если отсеки переполнены.
Встроенный лёдогенератор и кулер. Эти функции тоже бывают в премиальных холодильниках.
Система Door-in-Door. Она представляет собой отделение в двери холодильника с собственной дверцей.
Функции защиты от вредоносных бактерий. Это могут быть: антибактериальное покрытие, ионизатор, Bio Shield (биологический щит).
Дополнительные возможности. Например, дорогие холодильники могут подключаться к «умному дому» либо Интернету через Wi-Fi, в них есть встроенная камера, которая поможет вам быстро понять, чего не хватает для ужина, на дисплее на дверце можно просматривать и различные видео.