Никогда не совершайте этих ошибок при пользовании микроволновкой

Использовать неподходящую посуду. Это тарелки с металлизированными элементами, пластиковые тары без необходимой маркировки. Иногда пищевые контейнеры могут при нагреве выделять бисфенол А и формальдегид. Поэтому нельзя и размораживать продукты в полиэтиленовых пакетах.

Встраивать обычные микроволновки. У встраиваемых моделей большая лицевая панель и меньший по размеру корпус, что даёт достаточно пространства для циркуляции воздуха и охлаждения микроволновки. Кроме того, иногда у подобных микроволновок присутствует дополнительный теплоотвод через лицевую панель. Если вы попытаетесь встроить обычную микроволновую печь, то она будет постоянно перегреваться из-за плотного расположения по отношению к стенкам кухонной мебели.