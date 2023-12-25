Обычный пылесос и робот-пылесос: плюсы и минусы
Сегодняшний дом просто невозможно представить без пылесоса. Однако на рынке есть как умные модели (роботы-пылесосы), так и обычные. Что лучше всё же выбрать?
realty.rbc.ru
У стандартного пылесоса выше мощность всасывания, чем у робота-пылесоса. Также им вы можете очищать и ковры, и мебель, и многое другое. Не требует обычный пылесос и зарядки, стоит при этом в 3-4 раза дешевле «умного» аналога.
Из минусов стандартного пылесоса можно выделить неудобство в использовании (тяжело перемещать, приходится ходить по всей квартире с ним), сильный шум при работе, отсутствие функции влажной уборки.
Робот-пылесос полностью или почти полностью выполняет свою работу без участия человека. Среди других его достоинств выделяются: наличие режимов уборки, простота в уборке труднодоступных мест, удобное управление.
Но вместе с тем бюджетные умные пылесосы имеют небольшую силу всасывания по сравнению с обычными, поэтому эффективность уборки будет в этом случае ниже. Подобные приборы могут быть полезными только в доме без ковров и без домашних животных.