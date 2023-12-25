Обычный пылесос и робот-пылесос: плюсы и минусы

У стандартного пылесоса выше мощность всасывания, чем у робота-пылесоса. Также им вы можете очищать и ковры, и мебель, и многое другое. Не требует обычный пылесос и зарядки, стоит при этом в 3-4 раза дешевле «умного» аналога.

Из минусов стандартного пылесоса можно выделить неудобство в использовании (тяжело перемещать, приходится ходить по всей квартире с ним), сильный шум при работе, отсутствие функции влажной уборки.