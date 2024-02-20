Перечислена бытовая техника, которую не стоит покупать через параллельный импорт

Стиральные машины. В моделях таких машинок, предназначенных для стран Евросоюза, хуже качество стирки и ограничен температурный диапазон. Что касается продукции для других стран, то в них энергосбережения нет, а конкретно в моделях для России могут быть установлены пластмассовые амортизаторы, подшипники, изготовленные из более дешёвой стали.

Пылесосы. Мощное и эффективное устройство теперь вы сможете купить в Польше, так как эта страна не подписала некоторые Европейские соглашения. Также у зарубежных моделей важную роль играют необходимость энергосбережения, требования по охране окружающей среды.

Холодильники. Устройства для рынка США не рассматривайте вообще, так как у них есть ограничение домашней сети в 110 Вт. Холодильники для стран ЕС работают бесшумно, но расходуют энергию экономично. Те модели, которые поставляют в страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, имеют более высокую температуру охлаждения.