Перечислены главные характеристики при выборе умного светильника
Adrian Dance
Умные светильники от простых отличаются тем, что в них есть модуль управления и умная лампочка (блок таких лампочек). При покупке таких светильников важно учитывать следующие моменты.
Вид управления. Это может быть Bluetooth или специальное приложение. Также в комплект иногда входит пульт.
Тип встроенных датчиков. Они бывают оптические (связаны с уровнем освещённости), акустические (выполняют голосовые команды), инфракрасные (реагируют на тепловой фон).
Голосовой помощник. Например, Алиса, Маруся, Siri, Салют, Алекс, Google Ассистент.
Место установки. В залах и гостиных хорошо будет разместить светильники с зондированным освещением, в небольших помещениях — с датчиками движения, в помещениях с высокой влажностью — светильники влагозащищённого исполнения.
Автономность. Обращайте внимание на объём батареи и на длительность работы.
Мощность и яркость. Многие умные лампы экономичнее обычных в 5−10 раз. Поэтому для подбора подходящей лампы делите значение старой на 5−10. Что касается интенсивности света, то комнату 20 кв. м необходимо примерно 3000 Люмен от всех световых приборов.
Пульсация света. Во многих приборах для этого установлены фильтры пульсации и преобразователи переменного тока.
Индекс цветопередачи. Общепринятое значение среднего индекса цветопередачи для домашнего освещения равняется 80 из 100.
Дополнительные функции и возможности. Однозначно полезными станут такие функции, как таймер, режим будильника.