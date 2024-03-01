Перечислены главные характеристики при выборе умного светильника

Умные светильники от простых отличаются тем, что в них есть модуль управления и умная лампочка (блок таких лампочек). При покупке таких светильников важно учитывать следующие моменты.

Вид управления. Это может быть Bluetooth или специальное приложение. Также в комплект иногда входит пульт.

Тип встроенных датчиков. Они бывают оптические (связаны с уровнем освещённости), акустические (выполняют голосовые команды), инфракрасные (реагируют на тепловой фон).

Голосовой помощник. Например, Алиса, Маруся, Siri, Салют, Алекс, Google Ассистент.

Место установки. В залах и гостиных хорошо будет разместить светильники с зондированным освещением, в небольших помещениях — с датчиками движения, в помещениях с высокой влажностью — светильники влагозащищённого исполнения.