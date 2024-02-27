Перечислены параметры, по которым нужно выбирать бюджетный телевизор в 2024 году

Диагональ. Она должна составлять 50−75% от расстояния человека до экрана. Например, если диван стоит в двух метрах от телевизора, то его диагональ в идеале должна быть 40−60 дюймов.

Разрешение. Есть два варианта: 1080p и 4К. Лучше всего брать модель с 4К за исключением случаев, когда у вас бюджет очень ограничен (до 15 тысяч рублей), диагональ не более 40 дюймов, покупается телевизор для просмотра ТВ-программ.

Матрица и экран. В бюджетном сегменте у вас есть выбор между такими матрицами, как IPS, VA, QLED. Лучше всего из них брать VA.

Подсветка. Существуют такие технологии LED, как Direct LED, Edge LED, Mini-LED. Оптимальным выбором из них будет Direct LED.