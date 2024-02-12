Перечислены поверхности, которые можно и нельзя мыть при помощи моющего пылесоса
Liam McCabe
У моющих пылесосов есть два резервуара для воды: в частности, для чистой и грязной. Также существует несколько разновидностей таких пылесосов: напольные и вертикальные. Но какие поверхности ими мыть можно, а какие — нет?
Ламинат. Их можно мыть, однако использовать для этого нужно насадки, которые сразу же убирают жидкость. Уборку нужно делать один-два раза в неделю. Кроме того, без проблем при помощи моющего пылесоса вы можете мыть только продукцию, класс которой - не ниже 31. Если вы точно не знаете класс, то обработайте перед уборкой все стыки герметиком.
Паркет. Эту поверхность мыть при помощи моющего пылесоса ни в коем случае нельзя.
Мебель. Имеется в виду мягкая мебель. Учитывайте при уборке, из каких тканей она сделана. К примеру, не рекомендуется мочить лён, бархат, шёлк, велюр.
Ковры. Их удобно мыть при помощи напольного пылесоса.
Другие поверхности. Также вы без опаски можете пользоваться моющим пылесосом для очищения линолеума, окон, зеркал, керамической, кафельной, керамогранитной плитки.