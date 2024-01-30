Почему плазменные телевизоры больше не пользуются популярностью
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ЖК-экран работает совершенно не так, как плазменный. В частности, в нём используется белый цвет подсветки, который затем приобретает тот или иной оттенок после прохождения через цветные фильтры. Также у ЖК-телевизоров вместо чёрного цвета выходит серый, поскольку полностью блокировать прохождение света сквозь фильтр невозможно. Решена почти полностью эта проблема была за счёт технологии локального затемнения.
В плазменных же телевизорах светятся лишь пиксели, которые формируют светлые участки картинки. Поэтому контрастность и глубина чёрного у них отличные.
Тем не менее плазменные панели имеют массу недостатков. Это выгорание экрана, сильные нагрев и энергопотребление, большой вес дисплеев, высокая стоимость производства, нехватка яркости, большие пиксели (из-за низкого разрешения).
Если говорить о ЖК-экранах, то их производство обходится дешевле, они гораздо ярче плазменных и имеют меньшую массу.