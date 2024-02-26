Бытовая техника
Опубликовано 26 февраля 2024, 09:00
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Раскрыта причина, по которой американцы редко пользуются электрическими чайниками

В Соединённых Штатах людей вообще предпочитают не покупать электрочайники. Вот с чем это связано.
Истории

Истории

Прежде всего, в Америке люди предпочитают не чай, а кофе. Поэтому вы скорее найдёте в США дома кофеварки, чем чайники. Кроме того, американцы любят холодный чай, тогда как европейцы - горячий.

7дней.ru

7дней.ru

Зачастую для кипячения воды в США пользуются микроволновыми печами. У многих моделей микроволновок есть даже такая функция.

При этом чайники в Америки ставят в офисы. А одна из причин, по которой люди в Штатах воду нагревают в микроволновке, - это экономия времени. В электросети напряжение в США ниже, чем в большинстве европейских стран, поэтому и на нагрев воды в электрочайнике времени уйдёт у них больше.

Автор:Егор Ларионов
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