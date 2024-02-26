Раскрыта причина, по которой американцы редко пользуются электрическими чайниками

Зачастую для кипячения воды в США пользуются микроволновыми печами. У многих моделей микроволновок есть даже такая функция.

При этом чайники в Америки ставят в офисы. А одна из причин, по которой люди в Штатах воду нагревают в микроволновке, - это экономия времени. В электросети напряжение в США ниже, чем в большинстве европейских стран, поэтому и на нагрев воды в электрочайнике времени уйдёт у них больше.