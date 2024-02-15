Раскрыты преимущества и недостатки домашних увлажнителей воздуха

Преимущества использования домашнего увлажнителя воздуха

Может сделать среду дома менее благоприятной для гриппа и простуды. Это доказало одно исследование 2022 года. Уменьшение распространения вирусов в помещении было особенно значительным, когда относительная влажность превышала 40%.

Может помочь при аллергии, астме и проблемах с носовыми пазухами. Рекомендуется поддерживать относительную влажность в доме на уровне от 30 до 50%.

Увлажняет кожу и помогает облегчить экзему. Восстановление нормального уровня влажности может быть полезно для борьбы с сухой, раздражённой кожей, которая часто возникает при экземе.

Может помочь успокоить кашель и простуду. Это происходит за счёт снятия раздражения в носу и дыхательных путях, расщепления слизи.

Может уменьшить счета за отопление. Для нагрева влажного воздуха требуется меньше электричества. Кроме того, благодаря увлажнению воздуха вам будет не так холодно в помещении, как раньше.