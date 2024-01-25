Собираетесь брать бюджетный телевизор с 4К? Тогда вам нужно знать об этих ограничениях
Lee Neikirk
Формат Full HD появился в 2007 году. Он имеет соотношение 1920x1080 и может обозначаться как 1080p.
Что касается 4К, то этот видеоформат был утверждён официально в 2012 г. Термины вроде Ultra High-Definition, UHD, Ultra HD для этого формата использоваться стали с 2014 г. Соотношение сторон в этом случается равняется 3840x2160.
Также для нормального просмотра контента в 4К вам понадобится интернет со скоростью не менее 30 Мбит/сек. При этом поддержка Full HD осуществляется уже при 8 Мбит/сек.
При покупке бюджетного телевизора с поддержкой 4К нужно быть готовым к некоторым проблемам.
Слишком низкий уровень яркости. Минимальная яркость у недорогих телевизоров с 4К - 200-220 кд/кв. м. Из-за этого возникают засветы при попадании прямых солнечных лучей на экран или же углы матрицы становятся более тёмными. Отрегулировать при помощи настроек это не всегда возможно.
Низкая частота обновления экрана. Большая часть бюджетных ТВ с 4К обладает частотой обновления 60 Гц. Этого достаточно будет только для просмотра видео или телепрограмм.
«Урезанные» функции. Из-за них вас ждут: зависания программного обеспечения и перезагрузка операционной системы, отсутствие возможности установки Smart-приложений из официальных магазинов, недостаток портов для подключения оборудования, несовместимость телевизора с продвинутыми игровыми консолями, не всегда качественный просмотр контента даже при наличии Wi-Fi-модуля.