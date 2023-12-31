Стоит ли покупать квадратный робот-пылесос вместо обычного круглого
Многие умные пылесосы, представленные сегодня на рынке, имеют круглую форму корпуса. Но есть и более необычные варианты: например, квадратные. Есть ли смысл такие брать и чем они хороши?
CHRISTOPH SCHUMACHER
Вообще, по словам пользователя iXBT.com, строго квадратных умных пылесосов не бывает. Это связано с двумя причинами: с возможностью поломки корпуса при ударе о мебель, стены и пр. и с вероятностью случайных толчков хрупких предметов из-за выступающих граней пылесоса. Поэтому края делают у таких устройств слегка закруглёнными.
Если говорить о достоинствах квадратных роботов-пылесосов, то это возможность более плотного его заезда в угол (щётки не будут доставать примерно 1 см до стенок угла, а у круглого — около 2 см), большее количество функций и лучшие характеристики.
Тем не менее робот-пылесос имеет пару недостатков. Во-первых, подобные модели стоят дороже, чем круглые умные пылесосы с теми же характеристиками и функциями. Во-вторых, на открытом пространстве у таких пылесосов эффективность и качество уборки ничем не отличается от их аналогов с круглым корпусом. Также полноценно вращаться квадратные роботы-пылесосы не могут, поэтому у прибора будут трудности с выходом из углов.
Хотите взять квадратный робот-пылесос? Первым делом посмотрите, способен ли он будет добраться до углов. Ведь в основном покупать модели с квадратным корпусом имеет смысл разве что для более эффективной уборки углов.