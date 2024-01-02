Вот как понять, что компрессор холодильника скоро сломается: четыре признака

Шум и вибрации. Если холодильник громко шумит и сильно вибрирует, это может указывать на нарушение целостности компрессора и самого холодильника. Главная причина этих проблем — выработка ресурса.

Повышенная температура. Другими словами, если в морозильнике и в холодильной камере температура очень разная, то это признак проблем. Связано это может быть с двумя факторами: с повреждением трубок и утечкой хладагента либо с потерей эластичности уплотнителей.