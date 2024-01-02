Бытовая техника
00:00, 02 января 2024
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Вот как понять, что компрессор холодильника скоро сломается: четыре признака

Компрессор холодильника стоит очень дорого, а его замена может обойтись в половину стоимости самого холодильника. И вот какие признаки плохой работы компрессора нельзя игнорировать.

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Шум и вибрации. Если холодильник громко шумит и сильно вибрирует, это может указывать на нарушение целостности компрессора и самого холодильника. Главная причина этих проблем — выработка ресурса.

Повышенная температура. Другими словами, если в морозильнике и в холодильной камере температура очень разная, то это признак проблем. Связано это может быть с двумя факторами: с повреждением трубок и утечкой хладагента либо с потерей эластичности уплотнителей.

Brian Hagan

Brian Hagan

Редкие включения. Проблема возникает в случае, если вы заметили слишком долгие паузы в работе коллекторного или линейного типов компрессоров. Объясняться это может всё неисправностями проводки либо поломкой термостата.

Постоянные включения/выключения. Так при этом в камерах холодильника нарушается температура. Это связано, вероятнее всего, с неисправностями проводки или перегревом пускозащитного реле.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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