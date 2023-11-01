Возможно, вы всё это время пользовались фильтром-кувшином неправильно

Старайтесь избегать этих ошибок, если вы пользуетесь фильтром-кувшином.

Неправильный выбор картриджа и его несвоевременная замена. При покупке картриджа нужно отталкиваться от характеристик воды, которую вы будете очищать. Существует несколько разновидностей картриджей: стандартный, бактерицидный, смягчающий, фторирующий. Также не забывайте, что в среднем один картридж служит 1,5 месяца.

Невнимание к чистоте ёмкости. Хотя бы один раз в месяц тщательно промывайте фильтр-кувшин. Используйте при этом лучше обычное средство для мытья посуды или положите его в посудомоечную машину (кроме крышки с электронным индикатором).