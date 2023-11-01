Возможно, вы всё это время пользовались фильтром-кувшином неправильно
Многие для очистки воды в домашних условиях покупают фильтры-кувшины. Но не все знают, как этими устройствами правильно пользоваться.
Барьер
Старайтесь избегать этих ошибок, если вы пользуетесь фильтром-кувшином.
Неправильный выбор картриджа и его несвоевременная замена. При покупке картриджа нужно отталкиваться от характеристик воды, которую вы будете очищать. Существует несколько разновидностей картриджей: стандартный, бактерицидный, смягчающий, фторирующий. Также не забывайте, что в среднем один картридж служит 1,5 месяца.
Невнимание к чистоте ёмкости. Хотя бы один раз в месяц тщательно промывайте фильтр-кувшин. Используйте при этом лучше обычное средство для мытья посуды или положите его в посудомоечную машину (кроме крышки с электронным индикатором).
Фильтрация горячей воды. Фильтр-кувшин нужен для фильтрации именно холодной воды. Её температура может составлять от 5 до 40 градусов Цельсия. Наполняйте кувшин только из холодного крана.
Выбор неподходящего места. Не кладите фильтр-кувшин на духовку, плиту, батарею, подоконник. Место для этого устройства должно быть сухим, чистым, прохладным. Оно должно также находиться вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.
Долгое хранение воды в кувшине. Вода в нём должна быть свежей и использоваться в течение суток.