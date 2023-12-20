Бытовая техника
14:15, 20 декабря 2023
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Xiaomi представила «умную» газовую плиту с автоматическим отключением огня

Компания Xiaomi представила двухконфорочную газовую плиту с «умным» функционалом. Плита предлагается в комплексе с вытяжкой.

Jd.com

Jd.com

Газовая плита Xiaomi Mijia S2 мощностью 5200 Вт оснащена латунными конфорками, отличающимися высокой теплопроводностью, в качестве поверхности предлагается панель из чистого белого стекла, которую изготавливают по индивидуальному заказу. Конфорки устроены таким образом, что обеспечивают сверхвысокую теплоэффективность, благодаря чему посуда прогревается равномерно.

Регулировка температуры бесступенчатая, до 230 градусов по Цельсию. Плита оснащена таймером, с помощью которого можно выставлять время готовки от 1 до 180 минут. По истечении выставленного времени газ автоматически блокируется и пламя гаснет.

Умная газовая плита S2 предлагается вместе с вытяжкой Mijia Smart Range Hood S2. Но купить плиту можно отдельно, цена в Китае составляет 1199 юаней, примерно $168.

Автор:Андрей Кадуков
Редакция
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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