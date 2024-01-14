Бытовая техника
09:00, 14 января 2024
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За что конкретно вы переплачиваете, покупая дорогую стиральную машину

Пользователь iXBT.com объяснил, какие преимущества даёт дорогая стиральная машина в отличие от дешёвой.

Tiffany

Tiffany

Комфорт использования. У дорогих стиральных машин для этого есть возможность дистанционного управления через Wi-Fi, функция отложенного старта, сушки, дозагрузки.

Экономия. Благодаря некоторым опциям вы в долгосрочной перспективе уменьшите расход электричества, воды, моющих средств. Это «Быстрая стирка» и «Интеллектуальный режим».

Качество стирки. Улучшить его помогают режимы «Подача пара», «Стирка пеной».

Liam McCabe

Liam McCabe

Технические преимущества. У стиральных машин премиум-класса есть защита от протечек, контроль дисбаланса в режиме отжима, функция самодиагностики.

Наименее полезные функции. Например, это самоочистка барабана, «лёгкая глажка», режим «Silver wash» (для обеззараживания воды).

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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ferra.expert, 2024 г. 18+

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