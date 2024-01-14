За что конкретно вы переплачиваете, покупая дорогую стиральную машину
Пользователь iXBT.com объяснил, какие преимущества даёт дорогая стиральная машина в отличие от дешёвой.
Tiffany
Комфорт использования. У дорогих стиральных машин для этого есть возможность дистанционного управления через Wi-Fi, функция отложенного старта, сушки, дозагрузки.
Экономия. Благодаря некоторым опциям вы в долгосрочной перспективе уменьшите расход электричества, воды, моющих средств. Это «Быстрая стирка» и «Интеллектуальный режим».
Качество стирки. Улучшить его помогают режимы «Подача пара», «Стирка пеной».
Технические преимущества. У стиральных машин премиум-класса есть защита от протечек, контроль дисбаланса в режиме отжима, функция самодиагностики.
Наименее полезные функции. Например, это самоочистка барабана, «лёгкая глажка», режим «Silver wash» (для обеззараживания воды).