За что конкретно вы переплачиваете, покупая дорогую стиральную машину

Комфорт использования. У дорогих стиральных машин для этого есть возможность дистанционного управления через Wi-Fi, функция отложенного старта, сушки, дозагрузки.

Экономия. Благодаря некоторым опциям вы в долгосрочной перспективе уменьшите расход электричества, воды, моющих средств. Это «Быстрая стирка» и «Интеллектуальный режим».

Качество стирки. Улучшить его помогают режимы «Подача пара», «Стирка пеной».