Бытовая техника
03:45, 09 ноября 2023
1 мин.

Зачем в стиральной машине нужен экорежим

В стиральной машине для одежды из разных тканей есть отдельные режимы. Но что такое «экорежим»? Он помогает сэкономить воду и электричество или нужен для чего-то другого?

iXBT.com

iXBT.com

Экорежим в стиральной машине предназначен для экономии не только времени на стирку, но и электричества, воды. В этом режиме стиральная машина будет использовать меньше воды. Происходит это за счёт более точного дозирования воды и оптимизации процесса стирки.

iXBT.com

iXBT.com

Кроме того, при использовании экорежима вы можете сэкономить на электричестве. Всё потому, что ваша стиральная машинка будет работать с более низкими температурами воды.

При этом важно понимать, что в экорежиме может быть увеличен цикл стирки, вы не сможете нормально отстирать пятна либо постирать очень грязную одежду. Не забывайте и о том, что отжим у вас будет с меньшим количеством оборотов, чем при обычной стирке.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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