Зачем в стиральной машине нужен экорежим

Кроме того, при использовании экорежима вы можете сэкономить на электричестве. Всё потому, что ваша стиральная машинка будет работать с более низкими температурами воды.

При этом важно понимать, что в экорежиме может быть увеличен цикл стирки, вы не сможете нормально отстирать пятна либо постирать очень грязную одежду. Не забывайте и о том, что отжим у вас будет с меньшим количеством оборотов, чем при обычной стирке.