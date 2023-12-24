15:45, 24 декабря 2023
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4K, 240 Гц и собственное охлаждение: в Сеть слили информацию о мониторе HP
HP намерена выпустить новейший OLED-монитор Omen Transcend 32, демонстрирующего впечатляющее 4K при необычайной частоте 240 Гц. В мониторе, показанным WindowsReport перед выставкой CES 2024, применена еще и технология охлаждения, минимизирующая выгорание экрана.
windowsreport / HP
Этот 32-дюймовый UHD-дисплей может похвастаться яркостью в 1000 нит, а также поддержкой AMD FreeSync и Dolby Vision.
Оснащенный портами DisplayPort 2.1, HDMI 2.1, USB-C upstream и несколькими портами USB, HP Omen Transcend 32 сможем принять в себя почти любой шнур.
Подробности о цене и выпуске пока не разглашаются, но ожидается, что на мероприятии CES 2024 будет раскрыт весь масштаб этого устройства.