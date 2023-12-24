4K, 240 Гц и собственное охлаждение: в Сеть слили информацию о мониторе HP

Этот 32-дюймовый UHD-дисплей может похвастаться яркостью в 1000 нит, а также поддержкой AMD FreeSync и Dolby Vision.

Оснащенный портами DisplayPort 2.1, HDMI 2.1, USB-C upstream и несколькими портами USB, HP Omen Transcend 32 сможем принять в себя почти любой шнур.

Подробности о цене и выпуске пока не разглашаются, но ожидается, что на мероприятии CES 2024 будет раскрыт весь масштаб этого устройства.