512 за 18 тысяч рублей: тест «российского» SSD

Температура у ТМИ 512ГБ ЦРМП.467512.001-01 зашита, и она составляет 40 градусов. В целом по результатам тестов было видно, что это безбуферный SSD, а результаты скорости чтения и записи недотягивают до заявленных (обещали 560 Мб/с на чтение и 510 Мб/с на запись). Со всеми замерами вы можете ознакомиться выше.

В действительности скорость записи была максимум 470 Мб/с, а после заполнения 60 ГБ накопителя она снизилась до 230 Мб/с.

Наконец, внутри у этого SSD стоят дешёвые комплектующие, поэтому накопитель вообще не представляет никакого интереса и его лучше не брать.