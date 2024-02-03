Adobe представила приложение Firefly AI для Apple Vision Pro

Интерфейс приложения Firefly для visionOS должен быть знаком тем, кто использовал веб-версию этого инструмента. Пользователям нужно ввести текстовое описание в поле запроса внизу и нажать «создать». Приложение предоставит четыре различных изображения, которые можно перемещать по дому, создавая виртуальные постеры или печатные работы.

Модель ИИ Firefly, являющаяся основой нового приложения для visionOS, предназначена для коммерческого использования и применяет «пищевые метки» для изображений, встраивая метаданные, которые прозрачно указывают, что они сгенерированы с использованием искусственного интеллекта.