AMD и Intel вступят в «бой» на поле материнских плат нового поколения в 2024 году

Поле битвы готово: 800-я серия Intel представит сокет LGA 1851 для процессоров Arrow Lake-S, а 700-я серия AMD дебютирует вместе с процессорами Ryzen 8000 «Granite Ridge».

Переход Intel на платформу LGA 1851 сулит новые возможности, включая до 60 каналов HSIO, поддержку памяти DDR5−6400, а также появление WiFi 7 и 5 GbE. В то же время сокет AM5 от AMD предполагает план 2025+, обеспечивающий совместимость с существующими материнскими платами и постепенное развертывание 700-й серии.

Оба гиганта борются за доминирование, и технологический мир ожидает презентации новых материнских плат. Смогут ли новинки Intel 800-й серии превзойти текущее преимущество AMD в экосистеме Gen5? Следующий год определит победителя.