AMD объявила о возвращении функции Anti-Lag+, приводившей к банам в играх

На это жаловались участники многопользовательских онлайн-проектов Counter-Strike 2, PUBG: Battlegrounds, Call of Duty: Modern Warfare 2 и Apex Legends. Пользователей отправляла в бан технология античита, у которой начинался конфликт с Anti-Lag+.

AMD выпустила ряд обновлений драйверов, которые отключили функцию. Тогда вендор заявил, что отзыв функционала необходим для исправления ошибок.

А на днях глава игрового подразделения AMD Фрэнк Азор в соцсети Х сообщил, что Anti-Lag+ скоро вернётся. Но как технология будет работать, менеджер не уточнил.