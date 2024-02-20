Компьютеры
Опубликовано 20 февраля 2024, 00:45
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AMD разработала новую архитектуру Zen 5 на 3-нм техпроцессе TSMC

AMD готовится к запуску своей новой архитектуры "Zen 5" на 3-нм техпроцессе TSMC, разрабатываемой под кодовым названием "Nirvana". Эта разработка, сфокусированная на усилении развития искусственного интеллекта в терминалах, охватывает области, такие как настольные компьютеры, ноутбуки и серверы.
Timothy Dykes

Timothy Dykes

Архитектура Zen 5 станет первым обновлением в этой области за последние два года. Ожидается, что она поднимет планку в вычислительных и графических характеристиках, отмечая переход к эре искусственного интеллекта для продуктов AMD.

Следует отметить, что шаги компании в плане разработки новых продуктов поддерживают TSMC, которой поручен выпуск ключевых вычислительных чипов Zen 5 с использованием технологии 3 нм. Массовое производство архитектуры запланировано на второй квартал, усиливая объемы производства в третьем квартале текущего года.

Автор:Булат Кармак
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