AMD разработала новую архитектуру Zen 5 на 3-нм техпроцессе TSMC

Архитектура Zen 5 станет первым обновлением в этой области за последние два года. Ожидается, что она поднимет планку в вычислительных и графических характеристиках, отмечая переход к эре искусственного интеллекта для продуктов AMD.

Следует отметить, что шаги компании в плане разработки новых продуктов поддерживают TSMC, которой поручен выпуск ключевых вычислительных чипов Zen 5 с использованием технологии 3 нм. Массовое производство архитектуры запланировано на второй квартал, усиливая объемы производства в третьем квартале текущего года.