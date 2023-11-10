AMD свернула поддержку видеокарт с архитектурой Vega и Polaris

Компания поспешила сделать такое заявление на фоне слухов о потере возможности играть после того, как свернула поддержку этих адаптеров в среде Linux. Теперь очередь дошла и до Windows.

По сообщениям AMD, геймеры не потеряют доступ к играм: несмотря на то, что видеокарты на базе Polaris и Vega относятся к устаревшим, поддержка этих устройств выше, чем у других, имеющих этот же статус. Устройства будут получать критические обновления через «отдельный пакет драйверов».

«Графические архитектуры AMD Polaris и Vega являются зрелыми, стабильными и производительными и не получают особой пользы от регулярной настройки программного обеспечения. В дальнейшем AMD будет предоставлять критические обновления для продуктов на базе Polaris и Vega через отдельный пакет драйверов, включая важные обновления безопасности и функциональности по мере доступности. Текущая поддержка выше, чем у продуктов, которые AMD относит к устаревшим, и геймеры по-прежнему могут наслаждаться своими любимыми играми на продуктах на базе Polaris и Vega», — сказано в заявлении вендора.