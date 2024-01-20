AMD убрал тайваньскую маркировку с процессоров и оценил причастность Китая

AMD утверждает, что это изменение было сделано для того, чтобы упростить процесс маркировки своей продукции и привести его в соответствие с процессом маркировки продукции Xilinx, которая была приобретена в 2022 году. Компания также отмечает, что обычно на некоторых процессорах не указывается страна-производитель.

Хотя AMD утверждает, что решение не было политически мотивированным, очевидно, что этот шаг поможет избежать потенциальных проблем с китайским рынком. В прошлом AMD подвергалась критике за упаковку, на которой в качестве страны происхождения был указан Тайвань, и другие компании также сталкивались с критикой за подобную маркировку.

Удаление тайваньской маркировки с процессоров AMD — это значительное изменение, но важно отметить, что оно не является беспрецедентным. Другие компании принимали подобные решения, пытаясь избежать политической деликатности.